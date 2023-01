Jordan Clarkson talsik dahil sa Flagrant Foul 2

HINDI natapos ni Jordan Clarkson ang 123-118 loss ng Utah Jazz sa Memphis nitong Linggo.

Ejected ang Fil-Am guard sa dulo ng third quarter nang matawagan ng flagrant foul 2 kay Desmond Bane at lumamang ang Grizzlies 98-90.

Palabas ng court, itinaas pa ni Clarkson ang mga kamay para isenyas sa Memphis crowd sa FedEx Forum na ituloy ang pag-boo sa kanya. Tumapos si Clarkson ng 17 points.

Late scratch si leading scorer Ja Morant (right thigh soreness), rumesponde si Bane ng 24 points at 9 assists, inayudahan ni Tyus Jones ng 21 points para ihatid sa panalo ang Grizzlies.

May 19 points, 8 rebounds at 5 blocks pa si Jaren Jackson sa Memphis na wala rin sa lineup si center Steven Adams (non-COVID illness).

“It’s just next man up,” ani Jones na humalili sa puwesto ni Morant. “Be ready when your name is called.”

Namuno sa Jazz ang 21 points ni Lauri Markkanen at 19 ni Kelly Olynyk. Pareho silang humablot ng 8 boards. (Vladi Eduarte)