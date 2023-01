Halos 22K dinumog PBA Game 5 finals

UMABOT sa 21,823 ang nagsiksikan sa Mall of Asia Arena sa Game 5 ng PBA Commissioner’s Cup Finals sa pagitan ng Ginebra at Bay Area nitong Linggo, January 8.

Sa likod ng 37 points ni Justin Brownlee at krusyal na back-to-back 3s ni Stanley Pringle sa dulo ay kumapit ang Gin Kings sa 101-91 win.

Pinakamalaking crowd na ito sa best-of-seven series. Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, record crowd sa Pasay venue sa Finals ang 23,616 sa Game 7 ng 2016 Philippine Cup nang kumpletuhin ng San Miguel ang ahon mula 0-3 down para isara ang ‘Beeracle’ laban sa Alaska.

Kabilang sa mga namataang sumaksi sa 3-2 series lead ng Gin Kings sina Senators Bong Go at Joel Villanueva, Daniel Padilla, Zanjoe Marudo at Bayani Agbayani na pinagmamalaki pa ang suot na Ginebra jersey. (Vladi Eduarte)