Grabe magpaiyak! Tatay viral ang mensahe sa ikakasal na anak

Marami ang naluha at naantig sa isang viral TikTok video kung saan makikita ang pag-iyak ng ama ng uploader na si Rima Maria Balajadia sa pamamanhikan ng mamanugangin nitong si John Adrian.

Talagang maluluha ka sa mensahe ni Tatay Rafael Balajadia na ayon kay Rima ay mayroong stroke ngunit hindi nagpapigil para sa mensahe sa kaniyang mamanugangin. Makikita sa video ang maluha-luhang pagsasalita ni Tatay Rafael.

“My papa is a stroke patient and still managed to say these,” saad sa caption ng video.

“‘Wag mo lang siyang sasaktan. Kung ayaw mo na, isauli mo tatanggapin ko. Pero ‘wag mo siyang sasaktan ah,” emosyonal na sabi ng ama.

Makikita sa video na maging si Rima ay napakuha na rin ng panyo at naiyak sa sinabi ng kaniyang ama.

“Not me crying at this hour kasi di ko na mararanasan to,” sabi ng isang user.

“Pag di mo na kayang mahalin yung anak ko, sauli mo sya samin. Wag mo syang sasaktan. I will never forget these words na sinabi ng parents ko,” saad naman ng isa pa.

“Kakaiyaak. Sana all ganyan ung tatay ung saken kasi may pagbabanta e HAHAHA killer type,” aliw na komento naman ng isa pa.

Umabot na sa higit 3 million ang views ng video. (MJ Osinsao)