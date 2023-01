Furies binulabog Cavaliers; Magis wow sa UNTV Cup

Mga laro sa Linggo (Paco Arena, Manila)

2:00pm — SSS vs Senate

3:30pm — DA vs GSIS

5:00pm — PNP vs NHA

NAGSANIB-PUWERSA sina James Abugan at Rene Boy Banzali upang akbayan ang GSIS Furies sa 96-93 panalo kontra Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers sa 9th UNTV Cup na nilaro sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Kumana ng pinagsamang 48 points sina Abugan at Banzali sapat upang tulungan ilista ang unang panalo para sa Furies matapos ang dalawang sunod na kabiguan.

Tumikada si Abugan ng 26 points, anim na rebounds at isang block, habang bumakas si Banzali ng 22 marka at pitong boards.

Pinahaba naman ng Judiciary Magis ang kanilang winning streak sa tatlo matapos kalusin ang Department of Agriculture Food Masters, 84-62.

Tumikada si Edu Mustre ng 16 markers at anim na rebounds para sa Magis na wala pang dungis ang karta sa event na inorganisa ni BMPI-UNTV CEO Dr. Daniel Razon para sa mgavpublic servant.

Napaganda rin ng PNP Responders ang kanilang karta sa 2-1 matapos ratratin ang 103-56 panalo kontra Ombudsman Graftbusters. (Elech Dawa)