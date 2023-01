Donnalyn ginawang patron ng mga trabahador

Kaloka ang mga netizen, ha!

Pinaglaruan talaga nila si Donnalyn Bartolome, dahil lang sa komento nito sa mga nalulungkot kapag bumabalik na sa trabaho, matapos ang mga okasyon, o bakasyon.

Sobrang viral nga ang chika ni Donnalyn na:

“Bakit may sad dahil back to work na? Di ba dapat masaya ka kasi may chance ka na pagandahin buhay mo at ng pamilya mo? Trip ko pa nga may work ng January 1 dahil superstition ko may work ako buong taon pag ganun. Dapat grateful kasi may work. If work makes you unhappy, I hope you find a job that will. Yung pakikiligin ka and sheet. Anyway, this is just a reminder that having a job is a blessing change mindset. It’s 2023.”

Ang dami ngang nag-react, at talagang binakbakan si Donnalyn. Na pati ba naman daw feelings nila, pinanghihimasukan nito.

Anyway, number one trending nga si Donnalyn dahil sa tawag o bansag sa kanya na St. Donnalyn.

Si St. Donnalyn nga raw ang patron saint of Labor and Employment, mother of clout chasing, house of poverty porn, first of its kind resilience.

Kaloka, di ba? Ginawang santa si Donnalyn, sa paraan na ininsulto ito.

Kung ano-anong tweet nga ang mababasa mo na hinihiling ang dasal o tulong ni Donnalyn, ha! (Rb Sermino)