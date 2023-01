Dehadong My Boy Lollipop nanlampaso

INILAMPASO ng dehadong My Boy Lollipop ang mga nakatunggali upang angkinin ang panalo sa Philracom Rating based Handicapping System na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Sinakyan ni jockey John Alvin Guce, pinaharurot nito si My Boy Lollipop sa arangkadahan upang hawakan agad ang dalawang kabayong bentahe.

Papasok ng home turn ay lumapit kay My Boy Lollipop si Bahandi pero nanatili ang tikas ng winning horse sa rektahan at nanalo ito ng may apat na kabayong lamang.

Nirehistro ni My Boy Lollipop ang tiyempong 1:25 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner ang P10,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Dumating na segundo si Special Officer, tersero si Super Master habang pumang-apat si Eyeshot.

Samantala, masaya ang paglilibang ng mga karerista matapos maglarga ng 10 races ang Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI). (Elech Dawa)