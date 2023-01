Coco-Jodi, Toni-Joey lampaso: Nadine bagong reyna ng takilya, Vice tinadyakan sa trono

Sa chikahan ng mga reporter kay kay MMDA general manager Don Artes sa ‘gabi ng parangal’ inanunsiyo niyang masaya sila sa resulta ng Metro Manila Film Festival, dahil malakas ang unang araw na ito.

Aminado siyang medyo bumaba sa pangatlong araw, pero bumawi naman daw sa mga susunod na araw, lalo na noong pumasok na ang bagong taon.

Pero sa chikahan naman namin sa takilyera ng mga sinehan noong mga unang araw ng Enero, sinabi nila na karamihan ng mga nanood sa kanila ay mga passes ang bitbit. Na halos 30 porsiyento lang daw ang nagbayad ng tiket nila.

Anyway, inanunsiyo rin nga pala na ang mga season pass ng MMMFF ay puwedeng-puwede pang gamitin hanggang January 13, 2023.

‘Yun nga lang, baka ang ibang palabas sa hawak niyong season pass ay wala na sa sinehan sa mga oras na ito.

Napansin ko kasi na sa mga sinehan sa Cubao ay nawala na talaga ang ibang entry ng MMFF na hindi ko pa napapanood. Ang mga nakita ko na lang ay ang Deleter ni Nadine Lustre, pelikula nina Vice Ganda at Ivana Alawi, at ang Family Matters.

At siyempre, ibinalik na rin ang Avatar, at palabas na rin ang pelikula na base sa buhay ni Whitney Houston.

Sa interview rin kay Mr. Artes, sinabi niya na maglalabas sila ng official total gross ng walong pelikulang kasali sa MMFF. Pero wala raw silang balak ianunsiyo ang mga kinita ng mga pelikula nila.

Sa interview kay Mr. Artes, tinantiya niya na posibleng lumampas sa P500M ang kikitain ng MMFF.

Anyway, narito nga ang unofficial na kinita raw ng mga pelikula, base sa mga naglalabasan na rin sa mga website, at social media.

Ang Deleter na nga talaga ang nag-reyna sa takilya, kaya puwede na ngang tawaging box office queen si Nadine Lustre, dahil umabot na raw sa P234M ang kinita ng pelikula niya.

Malayong-malayo naman ang agwat ng ‘Deleter’ sa sumunod na pelikula sa kanya na bida nga sina Ivana at Vice Ganda, dahil umabot lang daw sa P168M ang kinita nito. Malayong-malayo sa mga pelikula ni Vice Ganda noon na halos umabot ng mahigit P500M, ha!

Pangatlo naman ang Family Matters nina Noel Trinidad, Liza Lorena, Agot Isidro, Mylene Dizon, at iba pa, na kumita raw ng P56M. Sabi nga, baka mas lalo itong kumita kung nanalo ng awards, ha!

Bagamat naka-P19M daw ang Labyu With an Accent, tila nawalan daw ng kinang sina Coco Martin, Jodi Sta. Maria sa pangyayaring ito. Si Jodi na kakapanalo lang na best actress sa ibang bansa, at si Coco na naging hari rin ng teleserye sa ABS-CBN dahil sa kanyang ‘FPJ’s Ang Probinsiyano’.

Ang pelikula naman nina Toni Gonzaga, Joey de Leon na My Teacher ay humamig daw ng P12M. Mababa ito kung ikukumpara sa mga naging record sa takilya nina Toni at Joey noon.

Umabot naman ng P7M ang Nanahimik ang Gabi. Bagamat tatlo lang ang mga karakter sa pelikula, pero masasabi mong ginastusan talaga ang movie na ito. At sana ay makabawi ito kapag pinalabas na o sinali na sa mga film festival sa abroad.

Ang Mamasapano: Now It Can Be Told naman ay kumita raw ng P5M.

Marami naman ang nalungkot dahil ang My Father, Myself nina Jake Cuenca, Sean de Guzman, Dimples Romana ay naka-P1.5M lang daw. Parang kita ng isang pelikula sa loob lang ng isang araw ‘yon, ha!

Well, dasal ko na sa mga susunod na taon ay mas lalo pang lumakas, at bumalik na talaga ang mga tao sa mga sinehan, ha! (Rb Sermino)