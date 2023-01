Christopher Castellano tigasin sa 4th round

GINIBA ni FIDE Master Christopher Castellano si FM Robert Suelo Jr. para masikwat ang solong liderato matapos ang fourth round ng 1st FIDE Rated Chess Tournament nitong Linggo na ginanap sa Alicia, Isabela.

Nakaipon na si Castellano ng 3.5 points mula three wins at one draw sa four outings.

Una dito ay nakipaghatian muna ng puntos si Castellano kay IM Chito Garma sa Round 3.

Sa iba pang resulta, tabla si IM Barlo Nadera kay Rodolfo “Jun” Panopio, Jr., habang pinagpag ni IM Joel “Cholo” Banawa si reigning Asian Seniors 65 over category champion International Master Jose Efren Bagamasbad.

Napako naman si Suelo sa 2.5 points, kaparehas na iskor nina Garma, Lordwin Espiritu at Panopio.

Nakalaan ang P15,000 sa top winner habang maisusubi ng second placer ang P7,000 plus trophy at certificate at P5,000 sa third. (Elech Dawa)