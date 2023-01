Binabangko kasi sa UP: RC Calimag tatalon sa San Beda Red Lions

NAGPAHIWATIG ng kanyang pagtalon patungong San Beda University (SBU) Red Lions si dating Gilas Youth RC Calimag para iwanan ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons kasunod ng dalawang taon sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Maaaring sumailalaim sa isang taong residency ang 20-anyos na si Calimag sa San Beda na may nalalabi pang tatlong taon sa kanyang playing years at inaasahang magpapakitang-gilas sa season 100 ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament.

Ayon sa reports, inihayag ni San Beda team manager Jude Roque ang inaasahang paglipat ni Calimag, na anak ni dating PBA player Ricky, sa Mendiola-based squad.

Nakipagpulong na umano ang koponan at ang ama nito, na minsang naging manlalaro ng San Beda bago mapiling 15th overall pick ng Tanduay Rhum Masters noong 2001.

Nahirapan umanong makakuha ng playing time sa nagdaang 85th season ng UAAP sa UP ang batang Calimag na kasabayang maglaro sa forward position sina Carl Tamayo, JD Cagulangan, Zavier Lucero, Henry Galinato at import Malick Diouf.

Matatandaang umalis rin sa Fighting Maroons si Season 98th NCAA MVP Will Gozum upang maglaro sa College of Saint Benilde Blazers at madala ito sa Finals noong Disyembre kalaban ang ‘three-peat’ champion na Colegio de San Juan de Letran.

Nauna na ring lumipat sa San Beda si UP high school star Collin Dimaculangan na dumaan muna sa residency at maaring maglaro sa susunod na season. (Gerard Arce)