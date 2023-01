BBM: Pananalig panabla sa unos ng buhay

Hangad ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na maging sentro sa buhay ng bawat Pilipino ang pagmamahalan, pag-asa at malasakit sa kapwa at gawing inspirasyon ang buhay ni Hesukristo.

Ito ang laman ng mensahe ng Pangulo sa Kapistahan ng Poong Nazareno nitong Lunes.

Ayon kay Pangulong Marcos, nawa’y gawing simbulo ng mga Pilipino ang tradisyong ito ng mga Katoliko para malaman ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo.

“May the image of Jesus Christ inspire us to center our existence around love, hope, and compassion as we open up ourselves to others and the world during these extraordinary times. Together, let us embody these values as we write a new chapter in our nation’s narrative so we can altogether usher in an era of peace and prosperity for all,” anang pangulo.

Hinimok ng presidente ang mga deboto na isapuso ang tunay na mensahe ng pananampalatayang nakaugat sa kulturang Pilipino at kung paano nalagpasan ang mga pagsubok at hamon sa buhay.

Sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya aniya ay kayang lagpasan ang mga pagsubok na darating sa buhay ng bawat isa. (Aileen Taliping)