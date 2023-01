Batangueño couple 26 taon ang agwat, kinasal

Wala sa edad ang pagmamahalan. Pinatunayan ‘yan ng newly-wed couple sa Laurel, Batangas!

Sila ay ang 18-anyos na si Celestine at ang kanyang husband na si Cresencio, 44-anyos. Ikinasal ang dalawa sa tanggapan ng munisipyo ng kanilang alkalde na si Hon. Mayor Lyndon Bruce.

Sila ang unang ikinasal ng naturang Mayor ngayong 2023. Saksi sa kanilang pag-iisang dibdib ang kanilang mga ninong at ninang, mga abay, magulang, kaibigan, at mga kamag-anak na sumama sa kanila sa pagdiriwang ng pinakamahalagang araw ng kanilang buhay-magkasintahan.

Ibinahagi ito ng ‘Municipality of Laurel Batangas’ sa kanilang Facebook Page kalakip ang mensaheng, “When you truly love someone, age doesn’t matter. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumainyo nawa palagi. Hangad namin ang inyong kaligayahan at masayang buhay-mag-asawa.”

Dagdag pa rito, marami sa madlang pipol ang nagpahatid din ng kani-kanilang pagbati at sentimento.

Gaya na lamang ni Marilou Abrenica Rafols, aniya, “It’s not just a number of age, it’s not just the look. It’s just how to be a responsible, care and love’s you no matter what. Dyan pa lng panalong panalo ka na congratulations to the both.”

Tila relate rin si Jenefer Martinez, ani, “Tama ako Ang age gap namin nang Asawa ko ay 11 years piro Hanggang ngayon kami paring nang Asawa ko may anak kami dalawa polos mga propesyonals Ang asking mga anak mga mahal ko sila.”

“Wala naman po sa bible na nakasulat na bawal magpakasal ang malaki ang age gap! Ang alam kopong bawal ay magpakasal ang parehong kasarian!,” banat naman ng isang netizen.

Talaga namang patunay lang ang newly-wed couple na ito na basta mahal mo, dedma na sa sasabihin ng iba basta kayong dalawa ay masaya at magkasama. (Moises Caleon)