Bangkay ng bebot lumuwa sa ilog

Isang bangkay ng babae na hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuang nakalutang sa Tiaong, Quezon noong Linggo.

Ayon sa report ng Tiaong police, nakita ang bangkay na lumulutang sa gitna ng Bula-San Antonio River sa Barangay Bula bandang alas-8:45 ng umaga.

Hinihinalang biktima ng salvage ang biktima dahil nakagapos ng duct tape ang mga kamay nito habang nakapulupot ang leather belt sa leeg nito.

Nakaasuot ang biktima ng peach na t-shirt at itim na leggings at tinatayang nasa 5’5” ang taas.

Isinailalim na sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ang bangkay at inaalam na rin ang pagkakakilanlan dito. (Ronilo Dagos)