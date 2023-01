Alexa Larrazabal, nationals nagkasya sa fencing silver

KINUMPLETO ng Team Pilipinas ang kampanya sa panibagong pilak at tanso sa ikaapat at huling araw ng seniors events ng South East Asian Fencing Federation Championships 2023 sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Tinalo ng koponan nina individual epee bronze winner Alexa Larrazabal, Maria Juliana Gomez, Ivy Claire Dinoy at Princess Honey Arbillon ang Indonesia, 45-41, bago natalo sa Vietnam, 24-36 sa final upang magkasya sa medalyang pilak.

Ang huling medalya ng bansa ay ibinulsa nina Enrico Lucio Suplicio, Raphael Martin Jimenez, Thomas Robert Cabrera at Andre Dominic Agatep sa men’s saber team event matapos manalo laban sa Malaysia-A, 45-35, at pagkatapos ay sumuko sa eventual gold medalist na Vietnam,18-45.

Nagtala ang Philippine Fencing team ng kabuuang 2 ginto, 2 pilak at 3 tanso.

Ang mga gold medalist ay sina Noelito Jose (men’s epee) at Wilhelmina Lozada (women’s foil), habang ang mga nanalo ng silver ay kinabibilangan ng men’s at women’s epee team at ni Larrazabal (women’s epee).

Naghatid naman ng mga bronze ang women’s foil at ang men’s saber team. (Lito Oredo)