Alex Eala alat unang sabak sa Aussie Open

HALOS abot-kamay na ni 2022 US Open Juniors singles champion Alex Eala ang importanteng puntos subalit nabitawan nito sa krusyal na yugto na nagsilbing daan upang agad itong mapatalsik sa unang round pa lamang ng qualifier sa 2023 Australian Open women’s singles, 6-4, 6-7 (1), 3-6 kontra WTA No. 172 Misaki Doi ng Japan kahapon.

Nagawang dominahin ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang unang set patungo sa kalagitnaan ng ikalawa bago na lamang ang hindi inaasahan nitong naramdaman sa laro tungo na sa pagkabitaw nito sa huling dalawang set sa laban na ginanap sa Melbourne Park.

Nakuha ni Eala ang first set sa 6-4 at naitala pa nito ang iskor na 5-2 na may (40/40) sa ikalawang set nang makaramdam ng sakit sa binti at kiinailangan nitong humingi ng asikasong medikal.

Matapos mabigyan ng lunas at makabalik sa laro ay naiba na ang takbo ng laban nito kontra sa kalabang Japanese.

Ang 31-anyos na si Misaki Doi ng Japan ay bitbit ang karanasan na umabot sa unang round ng Australian, French at Wimbledon Opens noong 2022.

Tinalo nito si Eala sa loob ng dalawang oras at 37 minuto.

Si Eala, na may WTA ranked No. 215 ay nasa kanyang kauna-unahang pagsali sa women’s event ng propesyonal na Grand Slam tournament at sumabak sa acrylic hard court ng Melbourne Park na bitbit at tanging ipagmamalaki ang pagiging 2022 US Open Junior singles champion.

Unang sumabak si Eala sa Canberra Open bilang paghahanda sa mas mataas na lebel na kompetisyon bagaman agad din itong napatalsik sa ikalawang round ng qualifying round. (Lito Oredo)