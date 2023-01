81 percent ng mga Pinoy bet magnegosyo

Tinatayang 81% ng mga Pilipino ang gustong magtayo ng maliit na negosyo, ayon sa survey ng OCTA Research na isiniwalat ni GO Negosyo founder Joey Concepcion nitong Lunes.

Karamihan ng mga negosyo sa bansa ay mga Micro, Small and Medium Enterprises. Sabi ni Concepcion, 62% ng nililikhang trabaho ay nagmumula sa mga MSME.

“I am glad that the work we have done for the last 17 years continues to bear fruit… It is so important to build the MSME’s optimism and the willingness to engage in the economy,” wika ng dating presidential adviser for entrepreneurship.

Base sa survey na isinagawa noong Oktubre 2022 na nilahukan ng 1,200 respondents, interesado ang mga Pi¬lipino na magnegosyo basta’t may kaalaman sila kung paano gawin at patakbuhin ito.

Mas marami ang gustong magnegosyo sa mga nabibilang sa class ABC at D ng lipunan sa 80 percent habang ang pinakamahihirap na nasa class E ay 74 % ang gustong magnegosyo sa kanila.

Si Concepcion ay bahagi rin ng Private Sector Advisory Council ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.