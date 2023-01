72 opisyal ng NCRPO negatibo sa droga

Negatibo sa ilegal na droga ang 72 opisyal ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na sumalang sa sorpresang drug test na inilatag ni NCRPO director PMGen. Jonnel Estomo.

Ayon kay Estomo, kabilang dito ang mga general at full-pledged colonel na lumagda rin sa kahilingan ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. na courtesy resignation ng lahat ng high ranking official ng Philippine National Police (PNP).

Layon aniya ng hakbang na linisin ang kanilang hanay sa NCRPO laban sa sa mga scalawag na mga pulis na protektor ng ipinagbabawal na droga at iba pang ilegal na gawain.

Una nang iginiit ni Estomo na agad siyang magbibitiw sa puwesto kapag may isa sa kanyang mga opisyal ang magpopositibo sa ilegal na droga. (Betchai Julian)