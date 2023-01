600 General, colonel nag-resign sa PNP

Halos 600 mula sa 956 general at full-fledged colonel ng Philippine National Police (PNP) ang nakapagsumite na ng kanilang courtesy resignation alinsunod sa panawagan ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Banjamin Abalos Jr., bilang paglilinis sa hanay ng mga opisyal na sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa.

Sinabi ni Azurin na mula ang mga ito sa iba’t ibang rehiyon at unit ng pulisya sa bansa na hindi aniya nag-atubling maghain ng kanilang pagbibitiw wala pang isang linggo matapos ang panawagan ni Abalos.

Kinolokelta na aniya ng Directorate for Personnel and Records Management (DPRM) ang kopya ng mga pagbibitiw para ipasa sa five-man committee na susuri rito.

Nilinaw naman ni Azurin na hindi ito loyalty check sa hanay ng PNP at mas mainam na tawagin itong ‘evaluation of propriety’ sa lahat ng opisyal ng pulisya partikular sa may mataas na ranggo.

“Personally, I don’t want to call it a loylaty check but it’s more on the proprierty, ethical way of every police personnel especially our leaders in conducting their day to day activities insfoar as professionalism is concerned, ‘yung mandate, mission ng ating kapulisan. So there is no need to conduct a loyalty check between senior officers,” giit ni Azurin.

Kinumpirma rin ni Azurin na isa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa panel na hahalukay sa rekord ng mga opisyal at hahabol sa mga opisyal ng PNP na sangkot sa ilegal na droga. Wala pa aniya siyang ideya sa apat pang kasama ni Magalong. (Edwin Balasa)