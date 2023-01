3 lider ng NPA nasakote sa NegOcc

Nasakote ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang tatlong lider ng New People’s Army (NPA) sa Sitio Pinamactinan, Barangay Cambayobo, Calatrava, Negros Occidental.

Kinilala ito na sina Felix ‘Rigor/Budok’ Susas Jr., secretary ng nabuwag na Northern Negros Front (NNF) at dating commanding officer ng Regional Security Force-Komiteng Rehiyon Negros, Jalen ‘Cristel/Izumi/CG’ Suda, NNF medical at education staff at Cherryl ‘Celo’ Catalogo na isa rin umanong education staff.

Nadakip ang mga ito noong Enero 6 at nakaditine na sa Calatrava Municipal Police Station.