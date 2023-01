16M na nagparehistro ng SIM

Mahigit 16 milyong subscriber na ang nagparehistro ng kanilang subscriber identification module o SIM cards sa kani-kanilang mga telco provider.

Ayon sa pahayag mula sa DICT, kabuuan na 16,150,926 ang nakarehistro na hanggang Enero 9, 2023.

Base sa tala ng National Telecommunications Commission (NTC), ang kabuuang bilang ay 9.56% ng aktibong 170 milyon na SIM sa buong bansa.

Ang Smart Communications Inc. ang nangunguna na may 7,584,321 SIMs na nairehistro habang mayroong 7,137,764 SIMs sa Globe Telecom Inc., at 1,428,841 sa DITO Telecommunity Corp.

Sinabi ng Globe Telecom Inc. na ang operations Sa SIM registration ay may 99.69% success rate. Ang Globe, kabilang ang ibang PTEs, ay pinalalakas ang sistema upang maging maayos ang registration.

Hinikayat ng DICT ang publiko na magparehistro nang maaga at iwasan ang last minute registrations. (Catherine Reyes)