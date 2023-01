Yaman ng mga heneral, colonel kakalkalin

Siguradong isasalang sa lifestyle check ang mga heneral at colonel ng Philippine National Police (PNP) na naghain ng kanilang courtesy resignation, ayon kay Antipolo City Rep. Romeo Acop.

Sinabi ito ni Acop dahil ganito rin ang ginawa sa PNP noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos.

Ayon sa retiradong heneral ng PNP, kailangang mabusisi ang kinikita o yaman ng mga opisyal ng pambansang pulisya kung nagtutugma ito sa kanilang lifestyle o uri ng pamumuhay.

“I think ganon din ang mangyayari dito kasi in 1992 that happened also. Kasama iyan sigurado dahil tsetsekapin lahat ng kuwan mo eh,” wika ni Acop sa interview ng DZBB.

“If makita na ‘yong lifestyle mo is beyond your means, saan nangggaling ‘yong iba?” dugtong ng kongresista.

Matatandaang lumikha si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ng 5-man committee upang bumusisi sa record ng mga naghain ng courtesy resignation. Isa pa lang ang pinangalanan ng kalihim – si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.

Kaugnay nito, sinabi ni Acop na hindi solusyon ang pagtaas ng suweldo para tumino ang hanay ng PNP. Aniya, ang dapat baguhin ay ang “environment existing within the Philippine National Police,”

“Mayroon po akong teorya palagi na kung disiplinado ang boss, eh sigurado ako na disiplinado ang tao sa unit na ‘yon kasi it is the boss that determines the environment existing with his unit,” paliwanag ni Acop.

“Kung ‘yong boss eh hindi niya iniintindi ‘yong obligasyon o trabaho niya bilang unit commander, kung late siya pumapasok sigurado ako late din pumapasok ang kanyang mga tao,” dugtong pa niya.