Wala akong video scandal – Will Ashley

Sa totoo lang, hindi namin alam ang buong detalye ng sinasabing “scandal” daw ng Kapuso male star na si Will Ashley.

Pero sunod-sunod ang naging tweet niya sa kanyang Twitter account tungkol dito.

Tinanggi ni Will na meron siyang video scandal. At base sa tweet niya, diuamano’y noong isang taon pa raw ang video na sinasabing scandal niya.

Ayon kay Will, “Hello everyone! Sa mga nagtataka kung meron nga ba talaga akong “scandal” wala po. I find it funny because for the past years dami ko na nakikitang post na ganon about me, but guys! Fake po lahat ng kumakalat ngayon sa Twitter!

“’Yung picture na pinapakita nila is Video Call ko with my lola na pinost nya last year if I’m not mistaken na pina-delete ko rin sa kanya before. I just want all of you to know na I won’t do such thing na makakasira sa akin o sa career ko.

“Itigil na po natin ang mindset na ‘pasend’ sa iba o meron talagang totoong may ‘video’ please respect sa ibang tao. Grow up people! May God bless and guide each one of you. Salamat po!”

Base naman sa mga comment sa tweet na ito ni Will, mukhang buong-buo pa rin naman ang suporta sa kanya ng mga fan niya. At sinasabi ng mga ito na alam daw nilang hindi magagawa ng idol nila ang kinokonek na scandal niya. (Rose Garcia)