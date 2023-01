Viva Señor Nazareno! 100K deboto sumabak sa ‘Walk of Faith’

Libo-libong deboto ang lumahok sa ‘Walk of Faith’ procession upang ipagdiwang ng Pista ng Itim na Nazareno nitong Linggo nang madaling-araw sa Maynila.

Nagsimula ang prusisyon, 1:30 nang madaling-araw kung saan dalawa at kalahating oras silang naglakad mula Quirino Grandstand hanggang makarating ng Minor Basilica of the Black Nazarene na mas kilala bilang Quiapo Church.

Tinatayang 1000,000 deboto ang lumahok, bitbit ang kandila at maliit na imahen ng Black Nazarene.

Dahil sa COVID-19 pandemic, suspendido pa rin ang pagdaraos ng tradisyunal na Traslacion kung saan umaabot sa milyong katao ang lumalahok sa paglilipat ng Black Nazarene mula Rizal Park patungong Quiapo.

Libo-libo rin ang nag-abang sa bangketa dala ang imahen ng Itim na Nazareno nitong Linggo.

Ayon kay Fr. Earl Valdez ng Quiapo Church, itinuturing nilang tagumpay ang pagdaraos ng kauna-unahang Walk of Faith.

“Those who participated in the Walk of Faith seem to have gotten the point and meaning of the activity, and embraced it wholly,” wika ni Valdez.

Kinumpirma naman ni Police Captain Rowell Robles, Plaza Miranda commander, na walang nangyaring kaguluhan sa prusisyon ng mga deboto.

Aniya, nasunod naman lahat ang ginawa nilang paghahanda kaya naisakatuparan ang maayos at matiwasay na aktibidad dahil sa pagtutulungan ng bawat isa.

Bago ito ay nagkaroon muna ng “Pagpupugay” sa Quirino Grandstand imbes na ang tradisyunal na “Pahalik” kung saan higit sa 35,000 deboto ang lumahok. (Catherine Reyes)