US court isasalang kauna-unahang abogadong robot sa mundo

Susubukan ang husay at galing ng kauna-unahang abogadong robot sa mundo sa pagsalang nito sa korte sa Amerika para ipagtanggol ang isang traffic violator.

Ang artificial intelligence (AI) legal assistant na ito ay gagana sa smartphone at makikinig sa mga argumento ng kaso sa korte.

Tumanggi naman ang mga gumawa sa abogadong robot na tukuyin kung saang korte ito na posibleng mangyari sa susunod na buwan.

Sinimulan ng computer scientist na si Browder ang paggawa sa robot noong 2015 na bininyagan niyang DoNotPay. Layon ng robot na makapagbigay ng libreng konsultasyon at makatipid ang mga akusado sa kanilang mga kaso sa korte.

“The goal of this company is to make the $200 billion legal profession free for consumers,” dagdag pa niya. (Jan Terence)