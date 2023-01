Teenager daang libo ang kita sa tote bag 

Nagbigay inspirasyon online ang 18-anyos na si Cleo Loque mula sa Rizal dahil sa diskarte niya sa pagnenegosyo sa kabila ng mura niyang edad.

Noong Grade 11 umano siya, sa edad na 15 ay nagsimula na siyang magbenta ng mga t-shirt at tote bag mula sa P20,000 na pinahiram ng kanyang mga magulang.

Kasagsagan ng pandemya nang sobrang nag-boom ang kanyang business na pinangalanan niyang, ‘Hiraya Pilipina’. At dahil nga kulong ang mga tao sa bahay, nagsilbi naman itong pinto ng oportunidad para sa kanyang negosyo.

Sabi ni Loque sa isang panayam, “Ang daming opportunities na dumating. Nagkaroon ng e-commerce platforms ng online. Social media marketing and tinutukan ko talaga siya at that time.”

“We went where the market is. Talagang nagpundar doon. Gumawa kami ng content. Nagpakita kami sa tao, and throughout the pandemic doon talaga siya lumago at lumaki ‘yung negosyo,” dagdag pa ni Cleo.

Dahil dito ay kumikita na ang dalagita ng halos 6 – 7 digits kada buwan!

Sa ngayon, binubuo na ng halos 15 katao ang kanyang business, kung saan isa rito ang kanyang lola na siyang nananahi ng mga tote bag.

Talaga namang pinatunayan lamang ni Cleo na wala sa edad ang depinisyon ng iyong drive na magtayo ng sariling negosyo.