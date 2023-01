Tara magrehistro na tayo!

Noong Disyembre 27 ay nag-umpisa na po ang pagpaparehistro ng SIM cards alinsunod sa bagong batas natin na Republic Act (RA) 11934 or SIM Card Registration Act. Kaya habang sinusulat po natin itong ating kolum ay on-going na po ang pagpaparehistro ng SIMs ng ating mga kababayan sa kani-kanilang public telecommunications entities (PTEs) o service provider, ito ang Smart Communications, Globe Telecom at DITO Telecommunity.

Ayon na rin po sa ulat ng National Telecommunications Commission (NTC), as of January 5, umabot na sa 14.85 milyon SIM users ang nakapagparehistro sa kani-kanilang telcos. Ang Smart ay may 7,206,528, sinundan ito ng Globe na may 6,388,232, at ang DITO na may 1,263,407.

Pero kung tutuusin ang halos 15 milyong SIM users na nagparehistro ay sampung porsyento lamang ng mahigit 150 milyon SIM users. Kaya kung ating susumahin, eh medyo mahaba-haba pa ang bubunuin natin.

Noong unang araw nga po ng pagpaparehistro ay nagkaroon ng aberya sa proseso pati na sa app na ginagamit ng telcos. Pero salamat na lang at mukha namang naayos agad nila ang minor glitches na ito kung kaya’t umabot na sa mahigit 14 milyon ang nakapagpatala pagkalipas ng mahigit-kumulang na isang linggo pagpapalista.

Bagama’t hindi pa kumbinsido ang ilan sa ating mga kababayan na ang batas na ito ay para sa ating lahat, mapapatunayan po ito kapag nairehistro na ang lahat ng SIM at maayos na ang proseso ng pagpaparehistro ng mga bagong SIM, lalo na ang sa mga prepaid subscription na kalimitang ginagamit sa mga pang gagantso ng mga tao o sindikato na nakakapagkubli sa mga otoridad dahil walang epektibong paraan na mabokya sila.

Isa po ang inyong lingkod sa may akda ng batas na ito sapagkat naniniwala po ako na ito ang pinaka mabisang proteksyon natin para tuluyan nang mawala ang mga scam-scam na ‘yan involving fake messages at kung anu-anong gimmicks na maya’t mayang natatanggap ng mga celfone natin maging sa hatinggabi habang tayo ay natutulog na.

Bukod pa diyan, sinabi rin ni Department of Justice (DOJ) Secretary Boying Remulla na malaki ang maitutulong nitong SIM Registration Act upang masugpo ang child trafficking at iba pang kahalintulad na krimen online.

Sa pagtataya ay aabot sa 150 milyong SIM cards ang maipaparehistro hanggang sa matapos ang ibinibigay na deadline ngayong Abril. Pagkatapos ng deadline na ito posibleng bigyan pa ng panibagong 120 araw na palugit ng Department of Information and Communications Technology (DICT) ang mga mabibigong magparehistro ng SIM.

Pero itong posibleng extension ng deadline ay di pa talagang kumpirmado kaya huwag na nating ipakipagsapalaran ang ating mga SIM at iparehistro ito bago mapaso ang orihinal na deadline.

Sa paglabas ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng RA 11934 noong Disyembre, lahat ng existing postpaid at prepaid SIM users ay kinakailangan, sa ilalim ng bagong batas na ito, na magrehistro upang maiwasan na ma-deactivate ang kanilang celfone numbers. Tandaan nyo po na awtomatikong magiging deactivated o nangangahulugang hindi na natin magagamit ang ating SIM sa mga telepono kapag hindi natin ito pinarehistro sa ibinigay na palugit.

Nauunawaan din natin ang concerns ng ilang kababayan natin, ang kanilang agam-agam kung hindi raw ba maging daan itong SIM Registration Act para mas madaling kuhanin o nakawin ng mga hacker ang mahahalagang impormasyon natin tulad ng bank accounts.

Umaasa kaming nakapaglatag na ng “ultrasafe cybersecurity system” ang DICT at NTC, upang maiwasan ang anumang future breach ng mga sensitibong datos ng mga registered celfone subscriber at maiwasan ng mga PTE at ng iba pang grupo na magamit ang naturang database para sa telemarketing purposes.

Sa mga hindi pa nagrerehistro, kailangan lamang isumite ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, current o official address, alinman sa official identification (ID) card at number sa PTEs kung saan kayo naka-subscribe sa Globe, Smart o DITO.

Sinuportahan din po natin ang pagpaparehistro ng online o sa Internet para maiwasan ang mga mahabang pila sa registration centers. Sa pamamagitan nito, mas magiging convenient ang pagpaparehistro kaysa naman personal pang pipila ang mga kababayan natin.

Kapag rehistrado na ang lahat, magiging mas madali sa mga awtoridad o sa mga PTE na i-trace ang mga nasa likod ng mga text scams at puwede nang habulin ang mga ito sa breach of privacy at celfone-based fraud. Ito po ang magiging proteksyon natin laban sa “smishing.”

Ang “smishing” ay short message service (SMS) phishing kung saan ginogoyo ng mga scammer ang mga celfone user para makuha ang kanilang personal information, tulad ng passwords at credit card numbers, na nagiging daan para sa identity theft hanggang sa makuha na nila ang pera sa mga bank account ng mabi-biktima nila.

Huwag po nating katakutan itong SIM registration. Alinsunod sa batas, inaatasan ang mga PTE na tiyaking secured at protektado sa lahat ng oras ang mga datos na ibinibigay nating mga subscriber. Ang DICT naman po ay inaatasan ng batas na magsagawa ng annual audit sa pagsunod ng PTE sa information security standards.

Sana nga kapag rehistrado na ang lahat ay wala na tayong makitang mga kung anu-anong mga text scam. Nakakapagod naman po na araw-araw na lamang tayong nagba-block ng mga text scammers. Sa katunayan po ay hindi lamang tayo bilang subscriber ang nagba-block kundi maging ang mga telco.

Ayon nga sa datos, ang monthly total na na-block ng Globe ay nasa 68.34 milyon noong Enero 2022 at tumaas ng 270.5 milyon noong Setyembre. Kayo po sa inyong mga celfone, ilan ang bina-block nyo sa kada araw? Kaya sa ganitong trend ay makikita natin na malaki ang pangangailangan ng bansa para makontrol itong mga text scam.

Sa datos ng Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group, sinabi ni PNP chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. noong nakaraang taon na nakapagrekord ang kapulisan ang 4,254 SIM card-related offenses over the January-September period. Ang bilang na ito ay bukod pa sa mga hinawakang kaso ng iba pang PNP units at ibang government agencies at financial institutions at unreported cases ng “smishing.”

Umaasa tayo na kapag narehistro na ang mga SIM, mababawasan kundi man tuluyang matuldukan ang mga scam at ibang kriminalidad gamit ang celfone. Suportahan po natin itong batas na ito dahil ito’y para rin sa kaligtasan nating lahat.

Kaya tara, magrehistro na tayo!