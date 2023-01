Sabog-liwanag visualization kontra hebigat na trapik

Mga ka-Misteryo nasubok niyo na ba ang visualization sa inyong buhay? Paano kung may bisa pala ito sa matinding trapiko?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Roel ng Parañaque ay hindi makapaniwala na kaya niyang mamanipula ang sitwasyon sa kanyang paligid tulad ng matinding traffic.

Misteryo: “Hmmmm…psychic power nga yan kung ganun pero paano mo ba ginagawa yun? It is visualization!”

Roel: “sabi ng iba psychic power nga yun pero para sa akin ang alam ko tsambahan ang ginagawa ko. Hindi ko iniisip na mangyayari yun though I know may ginagawa nga ako. Kapag naipit na ko sa traffic nag-I-invoke ako ng malakas na liwanag galing langit tapos nakikita ko sa isip ko bumabagsak yung sabog-liwanag sa kalsadang barado ng mga sasakyan tapos pinapadaloy ko yung liwanag para gumalaw ang traffic…ayun gumagalaw na ang traffic .”

Misteryo: “Wow! Nagagawa mo pala yun. Pero teka kailan mo pa ba ginagawa ito?”

Roel: “Ah mula noong umatend ako sa mind power class ni Prof. Jimmy Licauco. Pero noon hindi ko pa pinapansin ang ability na yun. Saka lagi ko iniisip na tsamba lang kaya nangyayari.”

Misteryo: “Teka question lang kapag nagbi-visualize ka ba nasa meditative state ka ba? Meaning nakapikit ang mga mata mo at totally relaxed ka?”

Roel: “Hindi ganun at hindi pwedeng nakapikit mga mata ko especially pag nagda-Drive ako. Humihinga ako ng malalim ng 3 times yun then with my eyes open nakatingin lang ako sa kawalan though I know Anong nangyayari sa paligid then yun na I use my mind to visualize the heavenly light na bumabagsak sa target area ng traffic tapos I visualize gumagalaw na ang energy sa paligid kasama ang mga sasakyan na tumatakbo na at kumalas na sa traffic.”

Misteryo: “Very interesting yang ginagawa mo. Ginagamit mo din ba ang visualization sa ibang bagay let say to close big deals kung may business ka.”

Roel: “Wala akong business pero ginagamit ko ang visualization sa safety ng mga loved ones ko.”

Kayo mga ka-Misteryo subukin niyo ang visualization baka makatulong sa inyo lalu na kapag sobrang grabe ang traffic

Para sa inyong mga karanasan sa Metapisikal at Paranormal, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.