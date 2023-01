Ruffa, Karla, Sunshine matibay ang pagkakaibigan

Friends will always be friends!

Magkakasama sa beautiful moms group sina Ruffa Gutierrez, Sunshine Cruz, Karla Estrada, Vina Morales, pati sina Jackie Forster at Donita Rose (kasama pa rin silang dalawa kahit based na sila abroad).

Noon nga, ang dalas-dalas nilang magkaroon ng get-together.

Noong Saturday naman, nag-get-together sina Ruffa, Sunshine at Karla.

Magkausap kami ni Ruffa noong Saturday afternoon nang biglang tumatawag ang nanay ni Daniel Padilla.

“I have to go, Karla’s calling!” sey ni Ruffa, kaya na-cut short ang aming chikahan.

Then nang tumawag uli sa akin si Ruffa by 6:00pm, papunta siya sa parlor at magpapa-blower daw dahil may dinner nga sila sa BGC (Bonifacio Global City) in Taguig City.

Kahapon naman, panay ang post ni Ruffa ng dinner bonding nila nina Sunshine at Karla.

So, saan naganap ang get-together nila?

“In Grand Hyatt,” sey niya at tinanong ko nga kung biglaan ba ‘yon at naplano lang nang tumawag sa kanya si Karla noong Saturday afternoon?

“No. Matagal nang nakaplano ‘yon. Noon pa. Dapat kasama si Vina, pero she’s in Bali now. Ang saya lang. Kuwentuhan.

“Karla made libre. Nakipag-agawan pa siya sa bill,” chika ni Ruffa.

Kung si Vina ay nasa Bali, nasa Los Angeles, California naman si Donita kung saan ito based kasama ng mister na si Felson Palad.

Sabi ni Ruffa, ang alam niya, nasa Japan pa si Jackie kasama ang mga anak at mister.

Anyway, sana kung ma-complete ang beautiful moms na sina Karla, Sunshine, Vina, Jackie at Donita ay makapag-guest ang mga ito nang sabay-sabay sa ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’ sa new Channel 2 (AllTV) morning show ni Ruffa with Mariel Rodriguez-Padilla and Ciara Sotto, for sure, ang saya-saya no’n at puwedeng pang-one week episodes na dahil pare-pareho silang madadaldal.

Aba, ang dami-dami nilang puwedeng pagkuwentuhan.

Like si Karla, puwedeng magkuwento tungkol sa anak na si Daniel, pati sa girlfriend ng anak, about Kathryn Bernardo. Si Vina, baka puwedeng magkuwento tungkol sa chikang may new love na raw? Tama ba ‘yon?!

Si Jackie, ang sarap ding makakuwentuhan tungkol sa mga anak lalo na about sa mga binata niyang sina Andrei at Kobe Paras.

Si Donita about sa new husband na si Felson at siyempre, si Sunshine, ang pagiging maganda na ng relasyon nila bilang friends ng ex-husband niyang si Cesar Montano.

O, ‘di ba, mapupuno ang buong linggo ng ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’ kung magge-guest doon ang friends ni Ruffa, huh!

‘Yun na!