Politiko tulo-laway sa mga tinurbong kelot

Sino raw itong politiko ang type pag-usapan ang sex ng lalaki sa kapwa lalake?

Tsika ng isang Marites kay Mang Teban, bihira raw magkuwento ang politiko tungkol sa kababaihan kahit na ang mga sikat ngayong sina Ivana Alawi, Kylie Versoza o maging ang hubaderang si AJ Raval.

Hindi raw interesado itong politiko sa mga pechay, mani at tahong dahil mas trip nitong pag-usapan ang talong.

Minsan daw habang nagkukulitan itong politiko sa mga kaibigan niyang lalake, aba’y bigla ba naman nitong binuksan ang usapan tungkol sa ‘turbuhan’.

Nakausap niya raw kasi ang ilang nakakulong sa New Bilibid Prison (NBP) tungkol sa kalagayan nila doon, pati na ang sex life nila.

Aba’y sa dinami-dami ng puwedeng tanungin ng politiko, ‘yon pang sex life ng mga preso ang inurirat nito.

Marami raw sa mga preso ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki as in naging normal na kalakaran na ito sa Bilibid at kahit na sila ay nakalaya na ay lalaki pa rin ang tinitira imbes na ang kanilang misis.

Natulala raw ang mga lalaking kakuwentuhan ng politiko dahil pati na ang sexual position, may gel man o wala ay dinetalye pa nito.

Tumutulo pa raw ang laway ng politiko habang kinukuwento ang dog style sa Bilibid, habang ang mga kaharap niyang lalaki ay parang naasiwa na.

Matagal nang natsitsismis na silahis itong politiko kahit na mayroon itong asawa at mga anak.

Clue. Natalo ang politiko noong 2022 elections at may letrang R sa kanyang pangalan, as in Rated X.