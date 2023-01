Pasaporte ng mga senior citizen hinirit na habambuhay

Itinulak ng apat na kongresista na gawing lifetime ang bisa ng pasaporte ng mga senior citizens.

Sa House Bill 6682 na akda nina Davao City Rep. Paolo Duterte, Benguet Rep. Eric Yap, at ACT-CIS Representatives Edvic Yap at Jeffrey Soriano, pinasususugan nila ang Philippine Passport Act of 1996 (Republic Act 8239) upang maging habambuhay ang validity ng pasaporte ng mga senior citizen.

Ayon sa Commission on Population and Development nasa 8.7 milyon ang bilang ng mga Pilipino na edad 60 pataas. Sa bilang na ito, nasa 1.3 milyon ang mahirap, ayon naman sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

“Given recurrence of health conditions at old age, the country’s senior citizens shall not undergo the rigorous and long process associated in the renewal or application of passports,” sabi ng mga may-akda sa explanatory note ng kanilang panukala.

Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng lifetime validity ang pasaporte na kinuha ng mga Pilipino na edad 60 pataas. (Billy Begas)