Palaganapin ang sexuality education para HIV, AIDS mapuksa

Mariin nating iginigiit ang pangangailangan sa pagpapaigting ng comprehensive sexuality education (CSE), lalo na’t ang kaalaman ng mga kabataan pagdating sa human immunodeficiency virus (HIV) at acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ay nasa pinakamababang antas simula noong 1994.

Batay sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study (YAFSS) ng University of the Philippines Population Institute (UPPI), bumaba sa 76 porsyento ang bilang ng mga kabataang 15 hanggang 24 taong gulang na nakarinig ng tungkol sa HIV at AIDS o 19 percentage points mula 95 porsyento noong 1994.

Lumabas din sa naturang pag-aaral na nananatili ang mga maling paniniwala tungkol sa HIV at AIDS. Halimbawa, mahigit kalahati o 52 porsyento ng mga kabataang Pilipino ay naniniwalang maaaring maipasa ang HIV sa pagbabahagi ng pagkain ng isang pasyenteng may HIV. Dalawa naman sa bawat lima o 40 porsyento ang hindi naniniwalang maaaring magkaroon ng HIV ang isang taong mukhang malusog o healthy-looking.

Ipinapakita ng mga resultang ito ang kahalagahan ng pagpapatatag sa sexuality education, lalo na’t ang Pilipinas ang bansang may pinakamabilis na pagtaas ng mga bagong kaso ng HIV sa buong rehiyon ng Asia-Pacific. Mula 2010 hanggang 2020, tumaas ng 237 porsyento ang HIV incidence sa bansa, ayon sa Department of Health. Umakyat naman ng 315 porsyento ang bilang ng mga namamatay na may kaugnayan sa AIDS o 820 noong 2020 mula 200 noong 2010.

Inihain ng inyong lingkod ngayong taon ang Proposed Senate Resolution No. 13 upang masuri ng Senado ang patuloy na pagdami ng mga HIV infections at mga maagang pagbubuntis. Kasabay nito ang pagrepaso sa pagpapatupad ng CSE upang malaman kung epektibo nga ito.

Ayon pa sa DOH, noong 2020 ay may 115,000 katao sa bansa na may HIV, at humigit-kumulang 90 porsyento rito ay mga batang kalalakihang nakikipagtalik sa mga kapwa nila lalaki. Babala ng DOH, aakyat sa 330 porsyento ang bilang ng mga HIV cases kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng pagkalat nito sa bansa.

Kung hindi natin mapapaigting ang kaalaman ng ating mga kabataan sa HIV at AIDS, hindi natin mapipigilan ang pagtaas ng mga bagong kaso sa ating bansa. Kaya naman bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education ay lalo nating kailangang patatagin ang sexuality education upang matulungan ang ating mga kabataan na magkaroon ng sapat na kaalaman at proteksyon.