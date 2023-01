Nonito Donaire atat sa pang-5 world title

PUNTIRYA ni four division world men’s pro boxing champion Nonito Donaire Jr. na masungkit ang panlimang division world crown bago tuluyang isabit ang gloves o magretiro.

Pagka-pro noong 2001, unang kinopo ng 40-anyos na tubong Talibon, Bohol pero sa Tate na nakabase ang International Boxing Federation at International Boxing Organization flyweight noong 2007.

Kasunod ang World Boxing Council at World Boxing Orgnization 118-lbs. belt noong 2012 at WBA undisputed featherweight title nung 2014. Bumaba siya sa 122 at bumalik sa 118 na kanyang muling mga pinagharian.

“I want to win my fifth division [world championship]. I want to challenge the 115 [pound WBC titleholder] Juan Francisco Estrada, and even Marcos Maidana’s fighter [IBF champion] Fernando Martinez,” pahayag ni Donaire nitong Sabado sa DAZN.

Hindi pormal na nakuha ni Donaire ang kampeonato super-flyweight division, kung saan nag-interim WBA siya kay Rafael Concepcion at dalawang beses matagumpay na nadepensahan. (Gerard Arce)