Noelito Jose Jr. binida ‘Pinas sa fencing silver

NADAGDAGAN pa ng dalawa ang mga medalyang koleksyon ng Pilipinas sa kasaksagsagan pa ring 2023 Southeast Asian Fencing Federation Championships nitong Sabado sa Arena TST sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Pinangunahan ni Noelito Jose Jr. ang Philippine squad sa gintong pilak sa men’s senior team epee kasama sina Miggy Bautista, Lee Ergina at Rex Dela Cruz Jr. nang yumukod sa Vietnam sa finals, 42-44.

Pa-finals, dinaig ng Pinoy fencers ang Indonesia sa semifinals, 45-32, at sang Brunei sa quarterfinals, 45-22.

Sa women’s foil team event, nasakamay ng kanilang counterpart na sina Hannah Dominique Belarmino, Miyaki Capina, Mariel Flores at Janna Allysah Catantan ang bronze medal nang matalo sa Thailand sa semis, 21-45.

Nag-bye ang mga Pinay sa Last Eight bago tinimbog sa Round-of-4 ang Thailand, 45-21.

Patungo sa pang-apat na araw Linggo ((Jan. 8) ng nine day event na matatapos sa Jan. 13, nakahablot na ang mga pambato ng Philippine Fencing Association, Inc. (PFAI) ng 2 ginto, 1 pilak at 2 tansong medalya.

Sina Jose( senior men’s individual epee) at Wilhelmina Lozada (senior women individual foil) ang mga sumungkit ng mga gintong medalya sa araw ng pagbubukas ng torneo noong Jan. 5.

Tumagpas din si Alexa Larrazabal ng bronze sa women’s epee individual noong Biyernes.

Wagi si Jose kay Vietnam’s Nguyen Phuoc Den, 15-10, sa finals, samantalang dehins din umubra kay Lozada sa pinale rin si Vietnamese in Nguyen Thu Thu Phuong, 15-6. (Lito Oredo)