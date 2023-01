Nasa Tanay ang best pinangat pompano

Dahil wala nga kaming maisip na puntahan nitong unang araw ng Enero bunga ng pag-iwas sa pagpasok sa mga tollways sa pangambang madamay sa mga nabalagoong sa trapik, sinubukan na lamang namin na mag-road trip sa bahagi ng Rizal at Laguna.

Ito ang ginawa ko dahil bukod sa hindi na magbabayad ng toll fees, matagal-tagal na rin kaming hindi nagawi sa lugar bunga ng pandemya (dati ay nagagawi ako sa bahaging ito ng Luzon halos dalawang beses isang buwan dahil humahango kami ng sapatos mula sa Liliw, Laguna at ibinebenta online).

Sakay ng aming pick-up truck, una naming tinahak ang Marilaque Highway mula sa Quezon City at sa paglalakbay na ito ay naranasan ko sa unang pagkakataon na ma-relax sa pagmaneho sa naturang kalsada dahil bibihira ang nakasabay naming mga riders.

Hindi naman kasi lingid sa ating lahat na ang ilang bahagi ng Marilaque Highway ay ginagawang race at exhibition track ng mga riders tuwing weekends pero sa pagkakataong iyon ay mangilan-ngilan lamang ang aming nakasabayan.

Mula sa Marilaque Highway, aming unang tinungo ang Windfarm sa Pililia, Rizal at habang naroon kami ay biglang nagbago ang aking pakiramdam at na-imagine ko na parang kami ay nasa bahagi ng bayan ng Bangui sa ilocos Norte maliban nga lamang sa katotohanang ang naturang bayan ay nasa bungad ng baybayin ng karagatan habang ang aming tinungo ay tuktok ng kabundukan.

Maganda na ang Windfarm, marami nang mga turista ang nagbabalikan sa lugar pero kulang na kulang o halos wala pang matinong kainan doon kaya nang magutom nagpasya na lamang kaming bumaba pabalik ng Tanay tahak ang Laguna-Rizal-Quezon Highway.

Gayunman, hindi rin namin alam kung saan banda sa Tanay kami puwedeng kumain ng mga ulam na pangontra sa umay kumbaga dahil nga sa nagdaang media noche ay halos karne at mamantika ang nasa hapag-kainan.

Hanggang sa maispatan ko ang isang restoran sa pagitan ng dalawang istasyon ng gasolinahan sa naturang lansangan bago marating ang intersection ng papasok ng bayan ng Tanay at direksiyon pa-Maynila kung galing ka sa Pililia.

Ang pangalan ng restoran ay Balanga Restaurant bagama’t siya ay nasa Tanay at wala sa Bataan at sa hitsura pa lamang ng mga mesa at mga bangko ay mga native Pinoy food talaga ang kanilang isinisilbi.

Nang buklatin ko ang menu, ang unang kumuha sa aking atensiyon ay ang pinangat na pompano kaya eto ang aking inorder at nang dumating nga ay halos mapa-wow ako sa presentasyon at sa lasa.

Sa halagang P395 isang order, ang laman ng mangkok ng pompano ay dalawang hiwa nito (parteng ulo at buntot) at lunod na lunod sa kamatis, sariwang sampaloc, saktong dami ng sibuyas at iba pang rekado.

Sa tantiya ko, ang isda ay tumitimbang ng 350 hanggang 400 gramo kaya talagang solb na solb ako at nawala ang antok na nararamdaman sa unang sayad pa lamang ng sabaw sa aking lalamunan at take note, sakto-sakto lamang ang sabaw hindi gaya ng ibang pinangat na puwede nang maglayag ang roro.

Matapos ay tumira kami ng home made bukayo bilang panghimagas at nagmaneho na pabalik ng Antipolo.

Muli din naming binalikan ang Centennial Road na nagdudugtong sa Taytay/Cainta, Rizal at sa bahagi ng Bicutan, Taguig tagos sa SLEX at masasabi ko namang mula sa huling pagdaan ko sa lugar bago ang pandemya ay marami nang pagbabago sa ngayon.

Sa madaling salita, ayos ang naging roadtrip naming magpamilya noong Bagong Taon.