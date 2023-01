MMA fighter Victoria tinago pagkamatay

NAWINDANG ang Mixed Martial Arts sa maagang pagkamatay ni ONE Championship atomweight athlete Victoria Lee ng United States sa edad lang na 18.

Isinilang sa Hawaii, kinatawan ni Victoria ang Amerika at Singapore sa mga ONE Championship fight.

Ayon sa onefc.com, pumanaw si Victoria noong December 26 na hindi isinapubliko ang dahilan.

Siya ay nakababatang kapatid nina ONE World champions Angela at Christian Lee.

Linggo lang inanunsyo ni Angela ang pagyao ng kapatid via IG post

“On December 26, 2022 our family experienced something no family should ever have to go through,” ani Angela. “It is incredibly difficult to say this … Our Victoria passed away. She has gone too soon and our family has been completely devastated since then.”

Tatlong beses nang nanaig si Victoria sa ONE Championship, huli nang pataubin si Victoria Souza ng Brazil via second-round TKO noong September 2021.

Sumabak sa una niyang ONE fight si Victoria noong February 2021 sa Singapore Indoor Stadium kontra Sunisa Srisen ng Thailand. Mula noon, dalawang sunod na beses pang nagpatumba si Victoria upang maitala ang malinis na 3-0 win-loss record. (IS/GA)