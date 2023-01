Mark Lester Durens, tropa sa Asian under-22 boxfest

IBIBIDA ni 2021 Dubai Asian Elite Boxing Championship bronze medalist Mark Lester Durens ang 8-man national team sa ASBC Asian Under-22 Championships sa Jan. 16-27 sa Bangkok, Thailand.

Makakasama ng 21-anyos na light-flyweight sa men’s squad sina Aaron Jude Bado (51kg), Flint Jara (54kg), Jericho Acaylar (57kg), Mervin Luck Alcober (60kg), at Mark Ashley Fajardo (63.5kg).

Sasabak din sa 11-day event sina lady boxers Althea Shine Pores (48kg) at Mariel Talandrata (50kg).

Ito ang unang kompetisyon ng national pugs sa abala nilang taon. Sunod sa kanila ang Strandja Memorial Tournament sa Feb. 18-27 sa Sofia, Bulgaria.

Nasa radar din ng Nationals ang 19th Asian Games sa Hangzhou, China na isang Olympic qualifier para sa 2024 Paris Olympics.

Siniwalat ni Association of Boxing Alliances in the Philippines secretary general Marcus Jarwin Manalo na nasa Baguio training camp ang 22 boksingero at anim na coach.

“Our national boxers remained in Baguio City for their training camp. No holiday break for them since there are tournaments in January and February,”sey ng opisyal. (Gerard Arce)