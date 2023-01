Maricel, Snooky, Mother Lily reunion nakakaiyak

Ang daming naaliw, naluha sa post ni Miss Roselle Monteverde, anak ni Mother Lily Monteverde, na kung saan ay kasama nga ni Mother Lily ang dalawang original na Regal babies, sina Maricel Soriano, Snooky Serna.

Ang tagal na panahon na ngang hindi nagkikita-kita sina Mother, Maricel, Snooky, dahil na rin sa pandemic.

Before pandemic, may event na makikita mo sa social media na nagkikita-kita sina Maricel, Mother Lily.

Pero dahil sa pandemic, natigil nga `yon. Lalo na at binabawalan nga si Mother Lily, at lahat ng senior citizen, na lumabas palagi.

Pero nitong Sabado ng tanghali nga ay nakitang magkakasama sila. Siyempre sa Valencia compound naganap ang pagkikita nila.

“Catching up! Original Regal babies. Loving this special time with Mom!” sabi ni Miss Roselle na masayang-masaya nga.

Aliw nga ang mga fan, na dinalaw nina Maricel, Snooky ang nagbigay ng yaman, o nagpabago ng buhay nila. Sa mga ganung gesture nga raw ay makikita mo ang pagmamahal, pagtanaw ng utang na loob ng mga artista sa taong nakatulong sa kanila.

Nakakaiyak nga raw na makitang ang mga dati mong inalagaan ay inaalala ka sa ganitong panahon, at ramdam ang pagkasabik na makasama, makakuwentuhan ka ulit.

Kunsabagay, si Mother Lily naman ay nanay talaga ng maraming artista, reporter, at nanay na rin ng maraming fan, kaya nga ‘Mother’ ang tawag sa kanya.

Anyway, wish ng marami na magbalik na ulit sa pagpoprodyus ng mga pelikula ang Regal Films, na tulad nga noon, halos linggo-linggo ay may mga pelikula silang nire-release, di ba?

Ngayon puwede-puwede na, at medyo lumalabas na ang mga tao para manood ng sine, sana nga ay mangyari ulit `yon. (Rb Sermino)