Luka Doncic kumana ng tripol-dobol vs Pelicans

SUMAKAY ang Dallas sa pang-siyam na triple-double ni Luka Doncic ngayong 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game para ipagpag ang ini-host na New Orleans 127-117 sa American Airlines Center nitong Sabado.

Nag-deliver si Doncic ng 34 points, 10 rebounds at 10 assists, dinagdagdan ni Christian Wood ng 28 points.

Umayuda rin si Tim Hardaway ng 18 pts., may 15 si Jaden Hardy sa Mavericks (23-17).

Kinamada ni Wood ang siyam sa first 13 points ng Dallas at lumamang 34-15 pagkatapos ng opening quarter. Nilista naman ni Doncic ang final 11 points ng team sa period.

Wala sina top three leading scorers Zion Williamson (right hamsting), Brandon Ingram (toe contusion) at CJ McCollum (rest), naiwan ang Pelicans (24-16) hanggang 87-71 pagkataps ng third.

Sinalag na lang ng Dallas ang anumang tangkang balik ng New Orleans mula roon.

Binitbit ng 25 points, 10 rebounds ni Jonas Valanciunas ang Pelicans, humugot pa ng 24 markers kay Naji Marshall. (Vladi Eduarte)