Larry Fonacier nagbabu sa NLEX Road Warriors

NAG-RETIRE na bilang player ng NLEX si Larry Fonacier, pero mananatili ang 40-year-old gunner sa Philippine Basketball Association team.

Inihayag nitong Sabado ng koponan na si Fonacier, 40, ang magiging team manager ng Road Warriors.

“A new role awaits seven-time PBA champion and 2023 FIBA Asia Championship silver medalist Larry Fonacier after retiring from professional basketball,” anang team. “The Baby-Faced Assassin is now team manager of the NLEX Road Warriors.”

Sa loob ng 17 seasons, kampeon ang guard na produkto ng Ateneo sa Red Bull, Alaska at TNT. Nag-Finals Most Valuable Player ng 2011-12 Philippine Cup habang nasa Tropang Giga.

No. 14 pick ng Red Bull noong 2005 ang 6’2” shooting guard/small forward, makalipas ang season na ‘yun ay naging lowest-picked player na tinanghal na Rookie of the Year.

Pero si Aaron Black ng Meralco na (18th pick, 2019) ang may hawak ng distinction.

Naglaro si Fonacier sa maiden season ng PBA 3×3 para sa Cavitex Braves noong isang taon, ni-reactivate ng Road Warriors bago nagsimula ang 47th season. Nakapitong laro siya sa kasagsagan pa ring ginaganap na 47th PBA 2022-23 Commissioner’s Cup.

Magiging unang conference niya sa bagong puwesto ang Governors’ Cup na tatalbog bago matapos ang buwang ito.

Tatlong uli siya nagging All-Star sa PBA noong 2007, 20013 at 2014. (Vladi Eduarte)