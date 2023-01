Kyline-Mavy, Miguel-Ysabel pambato ng GMA sa Year of the Rabbit

Pinakawalan na nga ng GMA Network ang matitinding pasabog nila ngayong 2023. Mga bagong show na malulula ka sa laki.

Siyempre, una na riyan, ang sinasabi ngang gagawa ng history sa national television, ang much-anticipated live-action adaptation of “Voltes V: Legacy”, na pagbibidahan nina Miguel Tanfelix, Ysabel Ortega, Radson Flores, Matt Lozano, Raphael Landicho.

Ang dami ngang nag-aabang sa ‘Voltes V: Legacy’ na gusto ngang makita ang pagkakaiba ng live-action.

Susundan ito agad ng “Mga Lihim ni Urduja” nina Kylie Padilla, Gabbi Garcia, Sanya Lopez. Girl power ito, na siguradong magugustuhan ng mga kababaihan, lalo na ng mga kalalakihan.

At siyempre, nandiyan din sina Sofia Pablo, Allen Ansay na maghahatid ng kilig sa “LUV IS: Caught In His Arms”, kasama sina Sean Lucas, Vince Maristela, Raheel Bhyria, Michael Sager.

Magpapabongga rin ngayong 2023 ang “LUV IS: Love at First Read,” a collaboration of GMA Network and Wattpad WEBTOON Studios featuring Kyline Alcantara and Mavy Legaspi. Kaya ngayon pa lang ay super kilig na ang mga fan nila, ha!

Kaabang-abang din ang tambalan nina Ashley Ortega, Xian Lim, na ang tema ay tungkol sa figure skating, ang “Hearts on Ice.”

Handa ring magbigay ng inspiration, thrill, and exceptional concepts ang mga teleseryeng “Lady Boxer,” “Love Before Sunrise,” “Royal Blood,” “Love, Die, Repeat.”

At isa nga sa kontrobersiyal na dapat abangan ngayon ay ang remake ng 1980 film na “Underage,” na pagbibidahan nina Lexi Gonzales, Hailey Mendes, Elijah Alejo, kasama sina Sunshine Cruz at Snooky Serna.

Kuwento ito ng magkakapatid na nasangkot sa krimen, at kailangan nilang linisin ang kanilang mga pangalan.

Samanala, si Herlene Budol naman ay bidang-bida na rin sa “Magandang Dilag” kasama sina Benjamin Alves, Rob Gomez, Christopher de Leon, Sandy Andolong, Chanda Romero, Al Tantay, Maxine Medina, Adrian Alandy, Bianca Manalo, and Pam Prinster.

Kuwento ito ng isang heredera na niloko ng kanyang asawa at mga kaibigan, at kung paano siya nakabangon muli.

Nakakaintriga rin ang “The Seed of Love” nina Glaiza de Castro, Mike Tan, Valerie Concepcion, na ang tema ay tungkol sa in-vitro fertilization.

At siyempre, ang serye niina Carla Abellana, Gabby Concepcion, Beauty Gonzalez na “Stolen Life.” Kaloka ang kuwento nito, na tungkol sa ninakaw na buhay ng isang babae, gamit ang astral projection. Napagpalit nga ng isang kriminal ang physical bodies nila. Nakulong ang inosenteng babae dahil sa kagagawan ng kanyang pinsan. Paano nga ba niya mababawi ang buhay niya?

Panalo rin ang “Arabella,” nina by Shayne Sava, Althea Ablan, Camille Prats, Wendell Ramos, Klea Pineda, Alfred Vargas, Faye Lorenzo. Ano ang gagawin ni Ara kapag nalaman niya na ang kinikilala niyang ina ay hindi niya tunay na ina, at biglang dumating ang tunay na anak, si Bella?

Samantala, isang matapang na little person at baguhang abugado na si “Atty. Mataas” ay may malaking pangarap na ipaglaban ang mga little guys. One day, she is tasked to defend an alleged rapist against a young woman who turns out to be her half-sister from her estranged father.

Samantala, balik pagbibida naman si Yasmien Kurdi, at bongga siya dahil sina Rocco Nacino, Jak Roberto, ang makakasama niya, sa seryeng “The Missing Husband.” Sa kuwento, bigla na lang nawala ang mister ng isang misis, at nalaman niyang baon na baon sila sa utang. At sa kanyang paghahanap, marami siyang malalaman na hindi niya kakayanin.

Ang “Mechanical Heart” naman ay story ng little girl who has a heart problem and meets a little boy who rescues her from her drunk father. Years later, they meet again, and the girl tries to navigate through senior high school with a mechanical heart. Will it last long enough for her to find true love?

Base sa mga unang line up nila, mukhang sina Miguel-Ysabel, Kyline-Mavy ang mga pambato nila sa Year of the Rabbit, ha! Mga loveteam na ngayon pa lang ay love na ng mga Kapuso fan.

‘Fast Talk with Boy Abunda’ kaabang-abang

At heto na nga, siyempre ang pagbabalik ng King of Talk na si Boy Abunda, sa GMA, sa kanyang show na “Fast Talk with Boy Abunda.”

At tama po kayo, hinding-hindi mawawala ang “Family Feud” ni Dingdong Dantes, dahil may second season na ito.

The weekend is about to get livelier with new shows every Saturday and Sunday. Join in the fun and good vibes via “Sparkle University” and “Battle of the Judges.”

At tulad nga nang lumabas sa Abante, Kapuso pa rin si John Lloyd Cruz, dahil may bagong season ng “Happy ToGetHer.”

Nandiyan pa ang ‘The Voice Generations’ na spin-off sa ‘The Voice’ franchise.

At siyempre, ang pagbabalik ng award-winning and all-original Filipino singing competition, “The Clash 2023.”