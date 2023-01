Julie Anne, Rayver masasangkot sa dayaan, lokohan

Sobrang tuwang-tuwa ako sa mga pinuprodyus na TV show ng GMA Public Affairs! Kakaiba kasi talaga ang mga ginagawa nila at kabibiliban mo talaga, eh.

At ngayong 2023, hindi lang sa telebisyon, o online sila may matitinding pasabog. Aba, pinasok na rin nila ang pelikula.

At ang suwerte ng mga unang bibida sa kanilang pelikula, ha!

Masusubukan nga ang labas sa pagpapakilig nina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz sa pelikula ng GMA Public Affairs, ang “The Cheating Game” na ididirek ni Rod Marmol.

Oh, di ba? Bidang-bida agad ang JulieVer sa pelikula ng GMA Public Affairs.

Nakakaintriga lang ang title na ‘The Cheating Game’ ha! Medyo allergic pa kasi ang mga fan ngayon sa salitang ‘cheating’ dahil uso nga ngayon ang dayaan, kaliwaan, lokohan.

At bukod pa riyan, kaabang-abang din ang mga pelikulang “Firefly” na ididirek ni Zig Dulay, pati na ang “Penthouse 77” ni Derick Cabrido; at siyempre ang “Version Two” ni Direk Irene Emma Villamor.

Ruru, Bianca puno ng drama ang romansa

Aba, hindi rin magpapatalo ang tandem nina Ruru Madrid, Bianca Umali, dahil sila rin ang mga bida sa “The Write One”, isang romantic drama na prodyus pa rin ng GMA Public Affairs, in partnership with a major online platform.

Ay parang bongga ito dahi puno ng drama ang romansa, ang kuwento ng proyekto nila, ha!

At mula naman sa matagumpay na Lolong and his crocodile friend na si Dakila, magbabalik ang “Lolong: Ang Luha ng Unang Atubaw.” Grabe pala at magiging sobrang busy si Ruru Madrid, ha!

Paano kaya ang Eat Bulaga na paborito na rin siyang tutukan ng mga fan ngayon?

Samantala, kaabang-abang din ang mga action series na “Black Rider” at ang fantasy tale na “Sireno”. Sino nga ba ang mga bida riyan?

Isa pang ayaw paawat sa dami ng proyekto ay sina Kyline Alcantara, Mavy Legaspi, na mukhang magdyowa na rin ngayon.

Sila rin kasi ang bida sa TV show ng GMA Public Affairs na “Zero Kilometers Away”.

At sa “In My Dreams” naman ay bida rin sina Sofia Pablo, Allen Ansay.

But of course, hindi rin naman pahuhuli ang mga news personality, tulad ng veteran journalist at “Mr. Exclusive” na si Emil Sumangil, dahil siya nga ang host ng “Resibo: Walang Lusot Ang May Atraso.”

GMA Public Affairs’ growing list of legacy concepts include a follow-up to the much talked about Jessica Soho Interviews and a series of Investigative Specials to tackle issues and controversies of national concern.

More colorful stories across Asia find their home on GMA Network. Catch the new offerings of GMA Heart of Asia: “Poong The Joseon Psychiatrist,” “Eve,” “Love & Deception,” “Beauty and a Guy,” “Shooting Stars,” “You Are My Makeup Artist,” “Jinxed at First,” “Astrophile,” “My Roommate is a Gumiho,” “Jirisan,” “One Ordinary Day,” and “Bad Romeo.”

KathNiel, LizQuen mapapanood sa GMA

At heto pa ang dapat abangan, dahil ang mga pelikulang prodyus ng Star Cinema o ng ABS-CBN ay mapapanood na rin sa national TV for free! Hindi niyo dapat palampasin ang mga pelikulang “My Ex and Whys” na bida sina Liza Soberano, Enrique Gil, “A Second Chance” nina John Lloyd Cruz, Toni Gonzaga.

At siyempre, ang “Crazy Beautiful You” nina Daniel Padilla, Kathryn Bernardo. At ang “Seven Sundays” pati na ang “The Amazing Praybeyt Benjamin” ni Vice Ganda.

Nandiyan pa ang “Love You to the Stars and Back,” “Feng Shui 2.”

Nandiyna pa ang “Bekis on the Run,” “More than Blue,” “Sa Haba ng Gabi,” “Ang Huling Baklang Birhen sa Balat-Lupa,” “Huling Ulan sa Tag-araw,” “Izla,” “366,” “Without You,” “That Boy in the Dark,” and “Adarna Gang.”

The excitement continues as Hollywood blockbusters air on Philippine TV. Witness “Bullet Train,” “Uncharted,” “Morbius,” “Peter Rabbit 2:The Runaway,” “The Hunger Games,” “Hercules,” “21 Jump Street,” “22 Jump Street,” “The Roundup,” “The Con-Heartist,” and “Species II.”

GMA Integrated News continues its series of special reports beginning with “Banta ng Nagbabagong Klima” (The Climate Change Threat Series) on primetime newscast 24 Oras. Join Jun Veneracion, Sandra Aguinaldo, Joseph Morong, Ian Cruz, Chino Gaston, Oscar Oida, Raffy Tima, Mark Salazar, Emil Sumangil, Mariz Umali, Cedric Castillo, and Maki Pulido as they present stories on climate change and its effects on Filipinos.

At siyempre, sa mga mahihilig naman sa sports, nandiyan pa rin ang National Collegiate Athletic Association (NCAA) – na magi-inspire sa lahat to “Achieve Greatness Every Day” as GMA Synergy brings the Season 98 of Women’s Volleyball, Men’s Junior Basketball, Beach Volleyball, Taekwondo, Track and Field, All-Star Volleyball, as well as the Cheerleading Competition.

For GMA Network, ‘Love’ is giving viewers world-class Filipino entertainment this 2023. Catch these exciting programs on GMA and GTV on free-to-air, or on digital TV receivers GMA Affordabox and GMA Now. GMA programs also air abroad via international channels GMA Pinoy TV, GMA Life TV, and GMA News TV.