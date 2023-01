Jeep sinuyod ospital, rider tigok

Patay ang isang rider habang sugatan naman ang security guard matapos silang mahagip ng pumalyang pampasaherong jeep na sumalpok at dumiretso sa loob ng isang ospital kahapon ng umaga sa Sta. Ana, Maynila.

Ayon sa inisyal na ulat ng Manila Police District-Police Station 6, namatay noon din ang rider na si Noe Ocenar Abaigar habang sugatan naman ang security guard na si Marvin Pelaez ng Trinity Woman and Child Hospital sa New Panaderos Extn. Sta. Ana, Maynila.

Sa ulat ni P/MSg. Jhon Mark Estrada ng Manila District Traffic Enforcement Unit, minamaneho ni Ronaldi Fanis ang public utility jeepney (PUJ) patungong P. Gil St., sa Sta. Ana, Maynila nang ma-flat ang isang gulong nito bandang alas-10:35 ng umaga.

Nawalan umano ito ng preno hanggang sumalpok at pumasok sa loob ng nasabing ospital dahilan para masapol sina Abaigar at Pelaez.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property si Fanis na nasa kustodiya na ng MDTEU. (Juliet de Loza-Cudia)