Import sibuyas sinopla ni JPE

Dapat unahin ang kapakanan ng mga magsasaka sa halip na tutukan ang importasyon para madagdagan ang supply ng sibuyas sa pamilihan.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile sa harap ng nararanasang problema ng mamamayan sa mataas na presyo ng sibuyas sa mga pamilihan.

Ayon kay Enrile, kailangan ang maayos na pag-organisa at istatistika ng Department of Agriculture para hindi kapusin sa supply ng sibuyas na nagpataas sa presyo nito.

“Kailangan give preference to the production of people before you buy the production of other people. It’s a matter of organizing eh,” giit pa niya.

Marami aniyang produkto ng sibuyas noong araw at malaki ang produksiyon sa Nueva Ecija kaya wala siyang nakikitang dahilan para umangkat nito sa ibang bansa.

Ang nakikitang problema ng kalihim ay hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ang mga magsasaka ng sibuyas kaya tila nawalan ng gana ang iba sa mga ito na magtanim.

Kung mayroon aniyang garantiya mula sa gobyerno na bibilhin ang produkto ng mga magsasaka ay magsisipag ang mga ito na magtanim, pero kung papabayaan ang pagpasok ng imported na mga produktong agrikultural ay tatamarin na ang mga magsasaka dahil malulugi lamang sila at nagsasayang ng pagod. (Aileen Taliping)