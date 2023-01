Gilas ‘Pinas muling didribol sa Philippine Arena sa Feb.

LALARO ang Gilas Pilipinas kasama na si naturalized player Justin Brownlee sa pagbalik sa Philippine Arena sa Bulacan ‘pag nagpatuloy ang pang-anim at huling window ng 19th FIBA World Cup 2023 sa Feb. 24 at 27 kontra Lebanon at Jordan.

Naging kontrobersiyal ang 55,000-seater Bulacan arena nang mauwi sa rambol ang laro ng ‘Pinas at Australia noong 2019 FIBA World Cup Asian qualifiers. Malaking multa at maraming nasuspinde sa dalawang kampo.

Samantala’y ibinunyag ng Samahang Basketbol ng Pilipinas nitong Sabado ang mga presyo ng tiket para sa nalalapit na home games ng Pinoy quintet. Ang courtside VIP ay nagkakahalaga ng P16,300 habang ang pinakamura ay P100 para sa general admission (free seating).

Ang iba pang presyo ay P300 (lower box, free seating), P1,100 (patron bronze), P1,700 (patron silver), P2,500 (patron gold), at P9,800 (courtside VIP). (Lito Oredo)