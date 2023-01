DavOr inuga ng magnitude 5

Inuga ng magnitude 5 na lindol ang bayan ng Banganga sa Davao Oriental kahapon ng umaga.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang episentro ng lindol may 12 kilometro sa southern part ng Baganga ganap na alas-siyete ng umaga mula sa lalim na 129 kilometro. Tectonic o pagkiskis ng mga plato sa ilalim ng lupa ang sanhi nito.

Naramdaman ang intensity II sa Nabunturan, Davao de Oro habang Intensity I sa Malapatan at Alabel, Sarangani; Don Marcelino, Davao Occidental at sa General Santos City sa South Cotabato.

Wala namang inaasahang danyos dahil sa pagyanig pero maaaring magkaroon ng mga aftershock sa susunod na mga oras.