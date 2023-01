Darren, Cassy ‘Relasyon’ binuking ni Carmina

Family bonding. Triple date!

‘Yan nga ang reaksiyon ng mga netizen sa pinost na photo ni Carmina Villaroel, na kung saan ay kasama niya siyempre ang husband na si Zoren Legaspi.

Bale celebration ng kambal na anak nila `yon, sina Cassy at Mavy Legaspi.

At siyempre, ang nagpatili, nagpakilig sa mga fan ay ang mga kasama pa nilang apat, ha!

At sino pa nga ba, kundi sina Kyline Alcantara, para kay Mavy, at Darren Espanto, para kay Cassy.

Sey ng mga fan, cool parents talaga sina Carmina at Zoren, at tanggap nila ang mga love ng kanilang mga anak, ha!

Although, wala pang inaamin sina Cassy at Darren, pero para sa mga fan, hindi na kailangang umamin pa, dahil action speaks louder than words nga raw.

Ganun din sina Mavy at Kyline, na parang hindi mo na nga mapaghiwalay ngayon.

“Happy Birthday again @mavylegaspi @cassy enjoy the rest of the evening. We love you guys!” sabi ni Carmina sa photo na kasama niya sina Zoren, Cassy, Darren, Kyline, Mavy.

Heto na ang chika ng mga kaibigan nila sa showbiz, at mga netizen:

krissyachino, “Happy Birthdaaayyy, @MavyLegaspi & @Cassy!!! Enjoy your special day today. Love love love.”

reallysharoncuneta, “Happy birthday again, Mavy and Cassy! God bless you and your family always!”

juls_felia, “My CassRen heart.”

betchaybutton, “Ang sarap sa eyes. Eto yung inaantay ko kanina pa CassRen.”

angelichai0110, “At humabol nga. Ahhh my CassRen heart is cryin.”

m.katrina_dvt, “Naks partner partner yern?”

edenmecenas, “Happy birthday twins. Naks parang family bonding na to ah. Sobrang bagay talaga.”

So, need we say more pa ba? Hahahaha! (Rb Sermino)