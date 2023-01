Cebuano artist nakakabilid ang mosaic art gamit tansan

‘Yung kala mong basura na, naging pangmalakasang art pa! ‘Yan ang ‘bottle cap art’ ng Cebuano mosaic artist na si Rener Cabatas.

Gumagawa ng ingay ngayon sa social media ang kanyang talento dahil sa mga likha at obra niya na talaga namang mapapabilib ka!

Gamit ang mga patapon at gamit na mga tansan o bottle cap ay ginagamit niya ito bilang materyales sa kanyang sining. Pinipinturahan niya ito ng iba’t ibang kulay at isinasa-ayos upang maging isang mosaic art.

Karamihan sa mga nagawang obra ni Cabatas ay mga mukha ng sikat na personalidad ngayon. Tulad na lamang ni Jose Mari Chan, Jane De Leon o Darna, Rhian Ramos, ang TikToker na si Sir Geybin, Joshua Garcia, at maging ang kilala ngayon na si Wednesday Adams!

Ayon sa mga video ni Rener, nakakagamit siya kada obra ng humigit-kumulang 1,600 hanggang 2,000 piraso ng tansan habang inaabot naman siya ng ilang mga oras at araw depende sa laki nito.

Halos lahat ng kanyang likha at ang proseso ng paggawa nito ay kinukuhan niya ng video at inu-upload sa kanyang TikTok Account na ‘Rener Cabatas’ (@renercabatas).

Dagdag pa rito, gumagawa rin siya ng bubble wrap art at emoji art!

Sa kasalukuyan ay tumatanggap na rin siya ng mga commission mula sa kanyang mga kliyente na nagpapagawa ng bottle cap art.

Marami namang netizen ang nagpahatid ng kanilang magkamangha kay Rener sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sentimento.



Gaya na lamang ni Jhumana Balais, “Eto dapat pinapasikat napaka talented.”

“Swear, people are getting creative,” sabi naman ng isang netizen.

“Kung ang America use dice or rubic cubes but the Philippines use bottle caps and soft drinks caps for this art. phils lng sakalam,” hirit ni Jeanne Campana.

Talaga namang petmalu ang kelot na ito dahil sa kanyang husay at talento sa paglikha ng sining! (Moises Caleon)