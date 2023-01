56 feet na tinapay sa Italy pang-world record

Bread lover ka rin ba? Kung oo, keri mo kaya ang tinapay na ito?

Kamakailan lang ay sinubukan ng ilang chef sa Italy na bumasag ng bagong world record sa Adrano, Sicily matapos nilang matagumpay na magawa ang isa sa sikat na tinapay sa kanilang bansa – ang ‘scacciata’, isang uri ng stuffed flat bread.

Nakapagtala sila ng nasa 56 feet and 3.2 inches na haba at 1 foot and 7.7 inches naman sa lapad nito.

Ang naturang mga chef ay parte ng Ristoworld Italy, isang non-profit na organisasyon na binubuo ng iba’t ibang restaurant at food industry na professional.

Bukod dito, syempre mas masarap ang tinapay kapag may palaman! Ang naturang flat bread ay pinasakan nila ng ilang nakakalaway na palaman gaya ng sandamakmak na keso, sausage, at black cabbage bilang toppings nito.

Matapos nilang sukatin ito ay napagdesisyunan nilang ipamahagi at ibigay ito sa mga audience na present sa venue kaysa itapon.

Sa ngayon ay naghihintay pa sila sa offical na recognition ng Guinness World of Record sa kanilang inapply-an na titulo bilang, ‘world’s longest scaccia’.

Talaga namang mapapabilib ka na lang sa mga naiisip na kakaibang trip ng mga tao ngayon kahit sa usapang chibugan!

Ikaw, nakakita ka na rin ba ang daks este ganitong kahabang tinapay? (Moises Caleon)