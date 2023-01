2 bagets timbog sa P700K ‘tobats’

Himas-rehas ang dalawang tinedyer na nakatala bilang high-value individual (HVI) sa ilegal na droga nang mabitag sila sa buy-bust operation at makumpiskahan ng mahigit sa P700,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu sa Caloocan City nitong Sabado.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Farol Carnaval alyas ‘Amo’ at Akim Basger, kapwa 18-anyos at mga taga-Barangay 188 ng lungsod.

Ayon kay P/Lt. Renato Castillo, hepe ng District Dug Enforcement Unit (DEU) ng Northern Police District (NPD), bandang alas-2:05 ng hapon nang makalawit sa buy-bust operation sa Block 4. Lot 16, Phase 12, Tala, Barangay 188 ang mga suspek.

Isang operatiba ang nagkunwaring iskorer ng shabu at bumili sa halagang P7,500 sa dalawang bagets na nagresulta sa pagkakakumpiska sa mga ito ng 105 gramo ng shabu na may market price na P714,000.00. (Orly Barcala)