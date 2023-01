Tumikim ng mga afam: Jane, RK palaban sa sangkatutak na lampungan

Grabe pala, at napasubo talaga sina Jane Oineza, RK Bagatsing, sa matitinding lampungan, ha! At hindi lang sa isa’t isa, kundi may iba pang mga involved na mala-orgy nga ang datingan.

Ganiyan nga kasi ang tema ng ‘The Swing’ ang pelikula nila na dinirek ni RC delos Reyes, at prodyus ng Mavx Productions. Adult love story nga ito na tungkol sa mag-asawa na gustong isalba ang kanilang pagsasama, sa pamamagitan ng unconventional na paraan, which is ang mag-engage nga sa swinging or swapping sexual partners.

Sa ibang bansa nga ay usong-uso ang ganiyan, na puwedeng mag-swap, mag-palit, o makipagtalik ang mag-asawa sa ibang tao, base sa pagkakasundo nila.

Ang bongga rin na sa Switzerland pa sila nagsyuting, ha!

Kuwento ni RK, may intimacy coach sila sa Switzerland, dahil may mga katrabaho nga raw silang mga artista mula sa naturang bansa.

“Yung intimacy coach na `yon, ang trabaho niya is to make sure na lahat kumportable. Walang lalampas sa mga set na limitations. So, pag may direksiyon si Direk RC, pupunta sa intimacy coach, at ita-translate niya sa amin. Para walang gulatan.

“Hindi mo puwedeng biglain ang co-actor mo, na dahil naramdaman mo, puwede na!” sabi ni RK.

Sey ni Direk RC, kapag hindi raw kumportable ang mga artista, hindi nila ginagawa. Mahabang proseso o usapan din ang nagaganap, kung hanggang saan lang puwede hawakan, kung ano ang puwedeng ipakita, at siyempre, konti lang ang tao sa set.

Kuwento ni Jane, may isang araw sa syuting na nasa hotel lang si RK, na nagdarasal daw siya, habang siya ay nagsyusyuting na kaeksena sa lampungan ang isang aktor sa Switzerland.

“Lahat ng eksena ko, ginawa nila sa isang araw with Swiss actor! Nasa hotel lang si RK! Hahahaha!” sabi ni Jane.

“Oo, sinadya nila na nasa hotel lang ako, kaya isang buong araw akong nagdarasal, habang may ginagawa si Jane! Hahahaha!” sambit naman ni RK.

Para kay Jane, hindi raw siya nahirapan sa mga sensitibong eksena.

“Wala akong nahirapan, kasi naalagaan naman ako ng buong team. Every after ng eksena, tinatanong nila ako kung okey ba ak. Binibigyan nila ako ng robe. At bago ang eksena, sinisigurado nila na okey ako,” sabi ni Jane.

Well, ito na nga ang pinaka-mature na pelikulang ginawa nila, dahil napasubo nga o napasabak sila sa matitinding lampungan, ha! (Rb Sermino)