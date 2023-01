‘Secret muna hahahaha!’ Gerald pumiyok sa lihim na kasal kay Julia

Dahil parehong tisoy, tisay, madaling nag-blend, lumabas ang chemistry, nina Kylie Padilla, Gerald Anderson sa pelikulang ‘Unravel’ na dinirek ni RC delos Reyes, para sa MavX Productions.

Ang bongga nila dahil sa Switzerland talaga nag-shooting sina Gerald at Kylie, ha! Kakaiba rin kasi ang tema ng pelikula, na tungkol sa voluntary death, which is a legal practice in certain European countries.

Layunin ng pelikula to a reawaken the weary souls of people no matter their status in their lives.

So, kumusta ba ang pagsasama nina Kylie at Gerald, lalo na at sa Switzerland pa sila nagsyuting, at hindi naman talaga sila magkakilala pa, o wala silang pagkakataon na nagkatsikahan noon.

“Well nakakabilib talaga si Kylie. Kahit medyo intense at nakakatakot na pinagawa, nakita niyo naman sa trailer, for the passion, for the love, talagang ginawa niya.

“Yung professionalism niya, `yung passion niya para sa trabaho, ang ganda na ng Switzerland, ang ganda pa ng katrabaho ko na talagang mas madali ang trabaho namin.

“Hands up ako sa MavX Productions, pinagsama ang 2 artists from different networks, para magsama sa isang proyekto. Mas marami pa dapat mangyaring ganun,” sabi ni Gerald.

Anyway, sa presscon ay napag-usapan din ang tungkol sa chika na kesyo kasal na sina Gerald at Julia Barretto, na kesyo secret wedding ang nangyari.

“Hahahaha! Secret. Hahahaha!” chika ni Gerald.

“Come on guys. Hindi ko gagawin sa inyo ‘yon. Hindi ko gagawin.

“Pag dumating ‘yon, there’s nothing to hide.

“At saka hindi na uso edad ngayon. Wala na dapat ganun.

“It’s not true!” sagot ni Gerald.

Pero, malapit na ba? Si Julia na ba?

“Ah, yeah! But you know, knowing me, pag nangyari `yon, ‘yun na nag- start ng family, gusto ko tuloy-tuloy na. So before it comes, kailangan ano na tayo, naka-position na. I know na kahit anong mangyari, okey na ang family ko.

“We’re almost there. But you know, ano pa, a little while,” sabi ni Gerald. (Rb Sermino)

